Бойовики перекинули у район Новоазовська 20 танків, південніше траси на Маріуполь обладнуються опорні пункти

На приморському напрямку, в районі Новоазовська і північніше даного населеного пункту, продовжується зосередження ударної тактичної групи російсько-терористичних військ: 550-600 російських найманців і військовослужбовців РФ, до 20 танків, 33 ББМ, 28 гармат ствольної артилерії, 16 установок РСЗВ.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Перед цією групою зосереджені дрібні тактичні групи «ДНР» - в основному до взводу, але зафіксовано кілька формувань чисельністю до роти, дані формування мають невелику кількість важкої бронетехніки і виконують функцію «легкої піхоти» у складі «приморської» тактичної групи російсько-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.

Тимчук також зазначає, що в цьому районі, південніше траси на Маріуполь, за Саханкою, противник продовжує удосконалювати свою оборону - обладнуються взводні та ротні опорні пункти, активно встановлюються мінно-вибухові загородження, проводиться ряд інших заходів. Крім того, терористи продовжують наносити удари в районі н. п. Широкіно, Октябр, Заіченко.