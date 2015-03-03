На Луганщині бойовики тричі обстріляли околиці селищ Кримське і Сокольники

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, 2 березня на контрольованій Україною території Луганської області зафіксовані чотири обстріли з автоматичної зброї.

Протягом ночі тричі спалахували перестрілки з автоматів і кулеметів на околицях Кримського і Сокольників, поблизу колишнього 31-го блокпоста на "Бахмутці". Ніхто з мирних жителів не постраждав.

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"Як уже повідомлялося, вчора вранці бойовики обстріляли з автоматів автомобіль співробітників міліції у Станиці Луганській. За уточненими даними, поранення одержали двоє міліціонерів (26 і 36 років). На решті контрольованої Україною території області зберігалася бойова тиша", - зазначив голова ОДА.

У населених пунктах на лінії розмежування вогню відновлюють комунікації і системи життєзабезпечення. У сел. Стахановець проведене розмінування (тут після останнього обстрілу залишалося близько десяти снарядів, які не вибухнули), днями у селищі відновлять водопостачання.

Із сіл Нижнє і Світличне відновлене автобусне сполучення із Сєвєродонецьком і Гірським. У Станиці Луганській електроенергія подана у 80% будинків, у Попасній тривають ремонтні роботи на водопроводі, який веде до мікрорайону ВРЗ.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що бойовики 7 разів обстріляли сили АТО на Донбасі.