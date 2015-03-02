За сьогоднішній день бойовики 7 разів обстріляли сили АТО на Донбасі

Про це повідомив речник антитерористичної операції Анатолій Стельмах на сторінці прес-центру АТО у Facebook , інформуючи про ситуацію на Донбасі станом на вечір 2 березня.

«Найгарячіше було на Маріупольському напрямку, де о 12.40 між населеними пунктами Павлопіль і Пищевик відбулося бойове зіткнення з бойовиками. На Дебальцевському напрямку бандформування із зенітної установки ЗУ-23 вели вогонь по Троїцькому, а із стрілецької зброї, гранатометів двічі обстріляли Майорськ. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети по Березовому, гранатомети - по Опитному і стрілецьку зброю - по Авдіївці», - сказав Стельмах.

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На Луганському напрямку, за його словами, обстрілів на цей час не зафіксовано.

Водночас в небі над населеними пунктами Донецьке і Сміле було зафіксовано проліт ворожих безпілотників.