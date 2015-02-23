На Луганщині затримали бойовика зі збройного формування "Призрак"

На Луганщині взято під варту учасника незаконного збройного формування «Призрак» терористичної організації «Луганська народна республіка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, відомством здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою жителя міста Рубіжне Луганської області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь та сприяння діяльності терористичної організації)».

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При цьому встановлено, що «вказана особа у червні 2014 року вступила до незаконного збройного формування - батальйону «Призрак», яке діяло на підтримку терористичної організації «ЛНР» на території міста Лисичанськ Луганської області. У складі зазначеного батальйону особа пройшла навчання військовій справі».

У прокуратурі зазначають, що після звільнення силами АТО Лисичанська від незаконних збройних формувань у липні 2014 року «підозрюваний залишився на звільненій території та здійснював збір інформації щодо проукраїнськи налаштованих громадян з метою її подальшої передачі представникам бойовиків».

«За вказаними фактами особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», - зазначають у прокуратурі.