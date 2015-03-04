Сапери після обстрілу бойовиками Краматорська вилучили понад 90 боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

"Від моменту обстрілу Краматорська (майже місяць тому), у місті піротехніки перевірили 4 гектари території, причому виявили та вилучили 91 одиницю боєприпасів, із яких 6 одиниць реактивних боєприпасів, 27 бойових гранат та мін, 58 одиниць інших вибухонебезпечних предметів", - наголосила Бистра.

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У зв'язку з цим вона звернула увагу, що більшість вибухонебезпечних предметів було знайдено на територіях навколо житлових будинків.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками житлових кварталів Краматорська і головного штабу АТО загинуло 16 осіб, понад 60 були поранені, у тому числі шестеро дітей. Пошкоджено понад 40 будинків.