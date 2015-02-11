Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 16 осіб

Як повідомляє прес-служба президента, в цілому постраждали 64 людини (29 військових і 35 цивільних). Серед тих, хто залишився живим, 10 - тяжкопоранені.

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За даними СБУ, кількість пошкоджених обстрілом будинків досягає 41-го.

Зазначимо, вчора ввечері в РНБО повідомляли, що під час обстрілу Краматорська загинули 15 громадян, 63 - отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, вночі президент Петро Порошенко прибув до Краматорська, де оглянув наслідки обстрілу і відвідав у лікарні постраждалих мирних громадян.