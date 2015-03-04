Протягом останніх кількох днів кількість обстрілів у зоні АТО зменшилася - ОБСЄ

14:49, 04 березня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатує зменшення кількості обстрілів у зоні АТО протягом останніх кількох днів.

ОБСЕ / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо говорити про порушення режиму припинення вогню, ми можемо сказати, що таких порушень стало менше протягом останніх кількох днів», - зазначив він.

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«Проте залишаються гарячі точки у Широкиному поруч із Маріуполем та поблизу Донецька», - додав Боцюрків.

Як повідомляв УНІАН, речник АТО Андрій Лисенко сьогодні, 4 березня, заявив, що за минулу добу бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців на чотирьох напрямках.

Також повідомлялося, що ОБСЄ не може підтвердити повноцінне відведення важкого озброєння.

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