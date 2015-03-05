Сили АТО готові до третього етапу відведення важкого озброєння - штаб

Сили АТО готові до третього етапу відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

"Минулої доби, в рамках другого етапу, на визначені відстані передислоковані самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація». Найближчим часом, за умови дотримання бандформуваннями мирних домовленостей, розпочнеться і третій етап відводу артилерії", - сказав Стельмах.

Читайте такожУкраїнські військові відбили нічний штурм Широкиного

Він зазначив, що передислокація важкої артилерії відбувається під постійним наглядом моніторингової групи ОБСЄ та представників світових ЗМІ.

"Своїми діями українські військові вчергове демонструють, що повністю дотримуються домовленостей, чого очікують і від ворогуючої сторони", - наголосив речник АТО.