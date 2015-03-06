Поблизу Станиці Луганської на розтяжці підірвався місцевий мешканець

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

«У Станично-Луганському районі важкі осколкові поранення отримав 36-річний місцевий мешканець. Чоловік вийшов у лісосмугу біля с. Старий Айдар і підірвався на розтяжці. Зараз він перебуває в лікарні м. Щастя», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними прес-служби, у селах на лінії розмежування вогню триває відновлення перебитих систем життєзабезпечення.

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«Вчора (5 березня – ред.) вперше після довгої перерви з’явилася центральна вода в передмісті Золотого - селищі Стаханівець. Крім того, відновлено мобільний зв'язок у Кримському. Центральної води тут поки немає (водогін пошкоджений на місцевості, що прилягає до Сокільників, які окуповані бойовиками), тому люди добувають воду зі свердловин і діляться з іншими», - відмітили у прес-службі.

У той же час, як зазначається, на контрольованій урядом Луганщині все ще без світла залишаються два села – Новотошківка та Троїцьке в Попаснянському районі. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням пошкоджених ліній електропередач.