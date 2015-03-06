В Криму залишилося майно ВМС України на 1,5 мільярда гривень - Тимчук
Вартість матеріальних активів ВМС України, які залишилися в Криму і Севастополі, в плані морських номенклатур озброєнь командування ВМС і центральних органів забезпечення (по оперативному обліку командування ВМС) склала 1 млрд 495 млн грн.
Як повідомив депутат ВР Дмитро Тимчук, це випливає з відповідей Генштабу на його запити.
Також Тимчук написав, що до того моменту, як в червні 2014 року Росія в односторонньому порядку припинила усі переговори по поверненню озброєння, техніки і майна ВМС України, з Криму встигли вивести:
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- судна забезпечення - 32 од.;
- автомобільна, бронетанкова та спеціальна техніка - 1438 од.;
- літальних апаратів (літаки і вертольоти) - 24 од.
В Криму залишилося:
- бойові кораблі і катери - 11 од.;
- судна та катери забезпечення - 6 од.;
- автомобільна, бронетанкова та спеціальна техніка - 2363 од.;
- літальних апаратів - 3 од.
- берегових протикорабельних комплексів - 6 од.
За словами Тимчука, щодо інших номенклатур і військового майна, що залишилися в Криму, на даний момент оцінки вартості немає (ведеться складання інвентаризаційних списків).