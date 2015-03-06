В Криму залишилося майно ВМС України на 1,5 мільярда гривень - Тимчук

Як повідомив депутат ВР Дмитро Тимчук, це випливає з відповідей Генштабу на його запити.

Також Тимчук написав, що до того моменту, як в червні 2014 року Росія в односторонньому порядку припинила усі переговори по поверненню озброєння, техніки і майна ВМС України, з Криму встигли вивести:

Читайте такожУкраїна втратила контроль над територією, площа якої рівнозначна Швейцарії - експерт- бойові кораблі - 3 од.;

- судна забезпечення - 32 од.;

- автомобільна, бронетанкова та спеціальна техніка - 1438 од.;

- літальних апаратів (літаки і вертольоти) - 24 од.

В Криму залишилося:

- бойові кораблі і катери - 11 од.;

- судна та катери забезпечення - 6 од.;

- автомобільна, бронетанкова та спеціальна техніка - 2363 од.;

- літальних апаратів - 3 од.

- берегових протикорабельних комплексів - 6 од.

За словами Тимчука, щодо інших номенклатур і військового майна, що залишилися в Криму, на даний момент оцінки вартості немає (ведеться складання інвентаризаційних списків).