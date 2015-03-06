Нацгвардія отримала партію відремонтованих БТРів

Про це йдеться в повідомленні держконцерну. Вказується, що ремонт проводився на державному підприємстві "45 Експериментальний механічний завод". "Після капітального ремонту двигунів, усіх силових установок бронетехніка відправилась на Яворівський полігон у Львівській області для проведення відповідних випробувань. Бронемашини додатково оснастили протикомулятивними екранами, які дозволять їм витримувати влучання з гранатомета", - йдеться в повідомленні.

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До ремонту бронетранспортери перебували на базі зберігання в Артемівську.