У Донецьку терористи набирають найманців з досвідом ведення протитанкових боїв - штаб АТО

14:17, 11 березня 2015
Війна
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У Донецьку бойовики набирають найманців до бандформування з досвідом ведення протитанкових боїв.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За даними розвідки, у м. Донецьку здійснюється набір найманців у бандформування "перша слов’янська бригада". До лав цього НЗФ планується залучити близько 200 осіб, які мають досвід ведення бойових дій у складі протитанкових військових формувань", - сказав Лисенко.

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За його словами, також противник продовжує передислокацію бронетехніки та накопичення ресурсів, насамперед – на Маріупольському напрямку. Крім того, на Донецькому напрямку спостерігається активізація діяльності диверсійних груп бойовиків. Водночас російська сторона з метою маскування своїх подальших дій активно розповсюджує дезінформацію через підконтрольних бойовиків.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією спікера АТО Андрія Лисенка, на Донбасі воює близько 12 тисяч російських найманців.

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