Президент відзначив державними нагородами 158 воїнів АТО, 95 із них - посмертно

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Указом від 14 березня № 144 державними нагородами відзначено 158 військовослужбовців Збройних Сил України, співробітників Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій. 95 воїнів нагороджено посмертно.

Серед нагороджених - 4 військових, які вже вдруге отримують орден «За мужність», цього разу – за мужність, проявлену під час боїв на Дебальцевському плацдармі. Це сержант Сергій Мудрий, солдат Євген Панахида, старший сержант Андрій Прометний та старший солдат Роман Шваюк.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено шістьох бійців Національної гвардії, які забезпечували вихід частин і підрозділів Збройних Сил з-під Дебальцева. Це прапорщики Олег Бойко та Іван Глуханюк, капітан Артем Грушко, старші прапорщики Григорій Мазур та Сергій Малогулко та старший солдат Денис Пухнаревич.

Орденами відзначено трьох співробітників ДСНС, які забезпечували евакуацію мирного населення з Дебальцева. Це генерал-майор служби цивільного захисту Микола Ільченко, молодший сержант СЦЗ Олександр Міркевич та підполковник СЦЗ Олександр Стрющенко.

Військові, які отримали нагороди посмертно, загинули під час боїв у серпні-жовтні минулого року.