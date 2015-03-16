На Донеччині загинув волонтер групи "Аеророзвідка" на прізвисько "Чубака" - штаб

Вчора на Донеччині підірвався на розтяжці і загинув волонтер групи ”Аеророзвідка” Володимир Кочетков-Сукач на прізвисько ”Чубака”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

”Вчора в районі населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області загинув відомий волонтер групи ”Аеророзвідка” Володимир Кочетков-Сукач на прізвисько ”Чубака”. Він підірвався на розтяжці”, - сказав Лисенко.

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За його словами, цей волонтер брав активну участь у Революції гідності, пікетував ”Межигір’я”, а потім був у лавах перших добровольців, які протистояли сепаратистам у Маріуполі 9 травня 2014 року.

Згодом, сказав Лисенко, ”Чубака” став ідейним натхненником і волонтером групи ”Аеророзвідка”, займався конструюванням та випробуванням безпілотників, розшифровував фотографії повітряної розвідки.

”Завдяки його зусиллям українська авіарозвідка врятувала життя багатьох українських військовослужбовців. У загиблого залишилися дружина та четверо дітей”, - наголосив речник АТО.