На Донеччині загинув волонтер групи "Аеророзвідка" на прізвисько "Чубака" - штаб
Лисенко наголосив, що Володимир Кочетков-Сукач був у лавах перших добровольців, які протистояли сепаратистам у Маріуполі 9 травня 2014 року.
Вчора на Донеччині підірвався на розтяжці і загинув волонтер групи ”Аеророзвідка” Володимир Кочетков-Сукач на прізвисько ”Чубака”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.
”Вчора в районі населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області загинув відомий волонтер групи ”Аеророзвідка” Володимир Кочетков-Сукач на прізвисько ”Чубака”. Він підірвався на розтяжці”, - сказав Лисенко.
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За його словами, цей волонтер брав активну участь у Революції гідності, пікетував ”Межигір’я”, а потім був у лавах перших добровольців, які протистояли сепаратистам у Маріуполі 9 травня 2014 року.
Згодом, сказав Лисенко, ”Чубака” став ідейним натхненником і волонтером групи ”Аеророзвідка”, займався конструюванням та випробуванням безпілотників, розшифровував фотографії повітряної розвідки.
”Завдяки його зусиллям українська авіарозвідка врятувала життя багатьох українських військовослужбовців. У загиблого залишилися дружина та четверо дітей”, - наголосив речник АТО.