Українська аеророзвідка зафіксувала величезний вибух між аеропортом та Донецьком
23:14, 19 лютого 2015Війна
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Українська аеророзвідка повідомляє про те, що просто зараз поміж Донецьким аеропортом та містом зафіксовано величезний вибух.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці аеророзвідки у Facebook.
"За уточненням, це склад БК на Спартаку палає. Вибухи тривають…", - резюмує розвідка.
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