Українська аеророзвідка зафіксувала величезний вибух між аеропортом та Донецьком

23:14, 19 лютого 2015
Війна
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Українська аеророзвідка повідомляє про те, що просто зараз поміж Донецьким аеропортом та містом зафіксовано величезний вибух.

 

REUTERS

Про це повідомляється на сторінці аеророзвідки у Facebook. 

"За уточненням, це склад БК на Спартаку палає. Вибухи тривають…", - резюмує розвідка.

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Допис by Аеророзвідка.
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