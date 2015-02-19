Українська аеророзвідка зафіксувала величезний вибух між аеропортом та Донецьком

Українська аеророзвідка повідомляє про те, що просто зараз поміж Донецьким аеропортом та містом зафіксовано величезний вибух.

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