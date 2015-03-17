На Донбас прибувають вищі офіцери-силовики РФ - радник Авакова

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Терористи активно стягують в тимчасово підконтрольні їм райони Донецької і Луганської області значну кількість важкої техніки, танки, БТРи, РСЗВ, ствольну артилерію, САУ», - зазначив він.

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Крім того, за словами Шкіряка, в місцях дислокації загонів бойовиків кардинально збільшується кількість живої сили противника.

«Практично щодня прибувають найманці з Росії, а також військовослужбовці регулярних частин ЗС РФ. На території Донбасу збільшується кількість вищих офіцерів ГШ, ГРУ ГШ ЗС РФ та ФСБ», - заявив радник глави МВС.