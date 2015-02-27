Бойовики перегруповують та нарощують сили уздовж лінії розмежування - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на території Донецької і Луганської областей спостерігається зменшення активності обстрілів бойовиками позицій підрозділів сил антитерористичної операції.

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"Водночас, противник проводить перегрупування сил та розвідувальні дії уздовж усієї лінії зіткнення", - зазначив Лисенко.

Зокрема, передислокація та накопичення сил і засобів противника відбувається у містах Стаханов, Луганськ та Красний Луч.

"Приховане стягування військової техніки та живої сили спостерігається у напрямку міста Попасна Луганської області та міста Артемівськ Донецької області", - повідомив речник АТО.

Також залишається загроза наступальних дій у напрямку Станиці Луганської, Щастя, Лисичанська та Маріуполя.

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Окрім того, Лисенко відзначив, що, за інформацією розвідки, під виглядом відведення важкої техніки російсько-терористичні війська вживають заходів з передислокації та ротації, укріплення оборонних ліній, нарощування угрупування військ і посилення позицій для ведення прифронтової розвідки. Зокрема, за його інформацією, з Дебальцевого військова техніка та бойовики передислоковуються в район населених пунктів Піски, Мар'їнка та Широке, а з міста Брянка в бік Дебальцевого пройшла колона у складі близько 100 одиниць техніки.

Лисенко додав, що колона реактивних систем залпового вогню "Град" та іншої військової техніки загальною кількістю до 50 одиниць пройшла також з міста Донецька у бік Маріуполя.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією керівника «Інформаційного спротиву», народного депутата Дмитра Тимчука, заяви ватажків терористів «ЛНР» і «ДНР» про відведення значної частини важких озброєнь від розмежувальної лінії на Донбасі не відповідають дійсності.