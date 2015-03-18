У штабі АТО назвали найскладніші напрямки в зоні бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, кількість збройних провокацій проти українських військових лишається незмінною, а фактів роботи ворожої артилерії по українських позиціях не зафіксовано. “Проте були випадки використання бронетехніки незаконних збройних формувань проти українських бійців. Також працюють ворожі снайпери”, - наголосив Лисенко.

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Окрім того, він звернув увагу, що “місцями найбільшого напруження залишаються населені пункти на схід від Маріуполя, в районі Донецького аеропорту та Бахмутської траси”.