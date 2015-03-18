У штабі АТО назвали найскладніші напрямки в зоні бойових дій
13:35, 18 березня 2015Війна
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Місцями найбільшого напруження в зоні проведення АТО залишаються Маріупольський напрямок, Донецький аеропорт та Бахмутська траса.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
За його словами, кількість збройних провокацій проти українських військових лишається незмінною, а фактів роботи ворожої артилерії по українських позиціях не зафіксовано. “Проте були випадки використання бронетехніки незаконних збройних формувань проти українських бійців. Також працюють ворожі снайпери”, - наголосив Лисенко.
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Окрім того, він звернув увагу, що “місцями найбільшого напруження залишаються населені пункти на схід від Маріуполя, в районі Донецького аеропорту та Бахмутської траси”.
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