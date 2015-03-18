Сьогодні на Донбасі може відбутися черговий обмін полоненими - СБУ

«Чергова операція зі звільнення українських заручників може відбутись сьогодні ввечері або вночі», – зазначив Вовк, передає Радіо Свобода.

За даними СБУ, наразі у полоні бойовиків залишається понад 400 людей.

Водночас на сепаратистських сайтах повідомляють, що обміну полоненими сьогодні, як планують у Службі безпеки України, не буде, зокрема про це заявила «уповноважений з прав людини в ДНР» Дар’я Морозова.

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12 лютого у Мінську лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовилися про припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, а також звільнення заручників.

4 березня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що у полоні бойовиків перебувають 195 українських військовослужбовців, місце перебування ще 340 встановлюють. Пізніше, 7 березня, з полону бойовиків звільнили ще п’ять українських військових.