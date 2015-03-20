Бойовики не підпускають ОБСЄ до місць відведення важкого озброєння - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Водночас українські військові забезпечили місії ОБСЄ доступ до місць відведення, підкреслив він.

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"Міжнародні спостерігачі з моніторингової місії ОБСЄ відвідали місця зберігання зброї й підтвердили, що важка техніка з боку української сторони відведена. Водночас бойовики не надали жодної інформації про місця зберігання зброї, що вкотре демонструє: проросійські найманці не зацікавлені у мирному врегулюванні конфлікту й вкотре порушують укладені домовленості", - сказав Лисенко.