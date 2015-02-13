ЄС буде підтримувати імплементацію Мінських домовленостей – Туск

Про це він заявив у четвер в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася по завершенню неформального самміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

„Що зроблено на папері, має бути переведено у реальні справи. Припинення вогню має поважатися. Ми маємо бачити реальну деескалацію в країні. Це не тільки про незалежність та територіальну цілісність України. На кону весь геополітичний порядок Європи після 1989. Ми будемо готові до розвитку подій, доброго чи поганого”, - сказав Туск.

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За його словами, під час самміту лідери ЄС обговорювали питання підтримки імплементації досягнутих домовленостей. „Якщо цього не станеться, ми не будемо коливатися, щоб зробити необхідні кроки. Ми єдині і будемо притримуватися нашого курсу”, - наголосив президент ЄР.

Крім того, він назвав „пропагандою” інформацію про те, що начебто громадяни країн ЄС беруть участь в боях в Україні. „У нас немає доказів, що громадяни ЄС причетні до боїв в Україні. Це пропаганда, а не факти, і не є найбільшою проблемою, коли мова йде про виконання (Мінських домовленостей). Перше, що необхідно, це добра воля Росії”, - підкреслив Туск.