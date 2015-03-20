ОБСЄ зафіксувала зенітно-ракетний комплекс на території, підконтрольній "ЛНР"

Про це йдеться у щоденному звіті організації за 18 березня.

"В околицях Красного Яру (контрольованого "ЛНР" - "Луганською народною республікою"), СММ бачила зенітно-ракетний комплекс, який стояв на відкритому місці, з радарною системою, але не змогли встановити, чи були в ньому люди. Також у Красному Яру СММ спостерігала близько десяти осіб, шість з якитх у камуфляжі, які копали окопи", - сказано в повідомленні.

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