Житель Маріуполя знайшов у полі валізу з міною

Знахідку чоловік приніс на свою дачну ділянку. Коли відкрив валізу, побачив там міну і вибуховий пристрій, однак вирішив заявити про знайдений предмет тільки сьогодні, повідомляє прес-служба Маріупольського ГУ ГУМВС України в Донецькій області

Чергова частина Приморського райвідділу Маріупольського міськуправління міліції отримала звернення сьогодні, 10 березня, о 10:50.

Читайте такожУ Маріуполі чути потужні вибухи: на околиці міста відбувається утилізація снарядівОглянувши дипломат, міліціонери встановили, що вміст становить небезпеку і будь-якої миті може вибухнути.

Міліціонери оточили периметр місця перебування вибухонебезпечного пристрою до приїзду вибухотехнічної служби.