Житель Маріуполя знайшов у полі валізу з міною
15:05, 10 березня 2015Війна
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Житель Маріуполя 1928 року народження розповів, що кілька днів тому в полі, розташованому на виїзді з Приморського району міста, він випадково виявив дипломат.
marguvd.gov.ua
Знахідку чоловік приніс на свою дачну ділянку. Коли відкрив валізу, побачив там міну і вибуховий пристрій, однак вирішив заявити про знайдений предмет тільки сьогодні, повідомляє прес-служба Маріупольського ГУ ГУМВС України в Донецькій області
Чергова частина Приморського райвідділу Маріупольського міськуправління міліції отримала звернення сьогодні, 10 березня, о 10:50.
Читайте такожУ Маріуполі чути потужні вибухи: на околиці міста відбувається утилізація снарядівОглянувши дипломат, міліціонери встановили, що вміст становить небезпеку і будь-якої миті може вибухнути.
Міліціонери оточили периметр місця перебування вибухонебезпечного пристрою до приїзду вибухотехнічної служби.
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