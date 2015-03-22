Штаб АТО: затримано кілька причетних до розстрілу співробітника СБУ у Волновасі
14:45, 22 березня 2015Війна
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Співробітники міліції затримали кількох осіб, причетних до вчорашнього розстрілу у Волновасі Донецької області співробітника СБУ.
Затримані причетні до вбивства співробітника СБУ у Волновасі \ УНІАН
Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожНа Донеччині виявили дві схованки бойовиків із російською зброєю (фото)"Вчора у місті Волноваха на вулиці був убитий співробітник СБУ. Злочинці заволоділи автоматом загиблого силовика і зникли. Особи підозрюваних встановлені, частина зловмисників затримана, крім безпосереднього виконавця злочину. Оперативно-розшукові заходи тривають", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня на одній з вулиць Волновахи невідомі з автоматичної зброї розстріляли співробітника СБУ. Як повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, потерпілий від отриманих поранень помер в машині швидкої допомоги.
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