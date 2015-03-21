У Волновасі розстріляли співробітника СБУ
14:34, 21 березня 2015Війна
4584 0
Як повідомив голова облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін, потерпілий від отриманих поранень помер у машині швидкої допомоги
Особи злочинців встановлені / Фото УНІАН
На одній із вулиць Волновахи (Донецька обл.) сьогодні, 21 березня, невідомі з автоматичної зброї розстріляли співробітника СБУ.
Як повідомив голова облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін, потерпілий від отриманих поранень помер в машині швидкої допомоги.
"У результаті спільної роботи співробітників ГУМВС України в Донецькій області та СБУ особи злочинців встановлені", - зазначив Аброськін.
За його словами, в даний час проводяться розшукові заходи, спрямовані на їхнє затримання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter