У Волновасі розстріляли співробітника СБУ

На одній із вулиць Волновахи (Донецька обл.) сьогодні, 21 березня, невідомі з автоматичної зброї розстріляли співробітника СБУ.

Як повідомив голова облуправління МВС Донеччини В'ячеслав Аброськін, потерпілий від отриманих поранень помер в машині швидкої допомоги.

"У результаті спільної роботи співробітників ГУМВС України в Донецькій області та СБУ особи злочинців встановлені", - зазначив Аброськін.

За його словами, в даний час проводяться розшукові заходи, спрямовані на їхнє затримання.