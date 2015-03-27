У Широкиному від осколкового поранення загинув місцевий житель

Як повідомляє прес-служба Маріупольського міськуправління ГУ МВС України в Донецькій області, «чоловік був доставлений з селища Широкине в морг Маріуполя співробітниками Червоного Хреста. Попередня причина смерті - осколкове поранення».

Встановлено, що смертельне поранення чоловік отримав 26 березня о 22.55 під час мінометного обстрілу. Особу потерпілого встановлено.

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В міліції зазначають, що відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, терористи щодня обстрілюють селище Широкине, незважаючи на домовленості про припинення вогню.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Широкиному триває бій.