Бойовики 14 разів порушили режим тиші у зоні АТО – прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Ситуація в зоні АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів українських позицій. Противник здебільшого вів провокативний вогонь, використовуючи стрілецьку зброю", - сказано в повідомленні.

З 10.00 до 10.30 бойовики завдали ударів по місту Авдіївка зі 120–міліметрових мінометів, та ще тричі із гранатометів і стрілецької зброї.

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На Артемівському напрямку поблизу селищ Ленінське та Майорськ терористи обстріляли опорні пункти українських військових з кулеметів. У відповідь сили АТО також застосували стрілецьку зброю і примусили ворога припинити вогонь. О 14.40 та 16.20 по селищу Широкине, що поблизу Маріуполя, злочинці били із гранатометів і стрілецької зброї. Раніше повідомлялося, що вперше після Мінських домовленостей бойовики почали "гатити" із "Градів".

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики після "уявного" відведення важкого озброєння від лінії розмежування після Мінських домовленостей знову повернули "Гради" на попередні позиції. Минулої ночі терористи випустили близько 60 снарядів по житлових будинках та позиціях сил АТО у Новотошківці Попаснянського району на Луганщині.

"Застосування "Градів" уперше після Мінських угод свідчить про те, що ніякої довіри до терористів бути не може. Протягом останніх півтора місяця наші ремонтники провели титанічну роботу з відновлення систем життєзабезпечення в населених пунктах на лінії розмежування вогню, сюди вже почали повертатися мирні мешканці в надії, що війна нарешті закінчилася. І ось тепер знову "Гради", міномети, нові руйнування", - заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

Раніше УНІАН повідомляв, що вздовж лінії розмежування у зоні бойових дій зберігається напружена ситуація.