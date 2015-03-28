Вздовж лінії розмежування у зоні бойових дій зберігається напружена ситуація (карта АТО)

Вздовж лінії розмежування зоні АТО зберігається напружена ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

"В цілому, напруження зберігається по всій лінії розмежування від Азовського моря, до українсько-російського державного кордону, що неподалік Станиці Луганської", - наголосив Лисенко.

За його словами, загалом на ділянку оборонних сил АТО поблизу Донецька припадає близько половини всіх збройних провокацій бойовиків за минулу добу.

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Речник нагадав, що вчора по 29 блокпосту у Луганській області бойовики випустили 40 реактивних снарядів з установки залпового вогню "Град". Також, ще 20 ракет бойовиків влучили по селищу Новотошківське, що на Бахмутській трасі.

За інформацією Лисенка, після цих обстрілів постраждалих немає як в лавах українських військовослужбовців, так і серед місцевих мешканців. "Вже після обстрілів наші сили були атаковані двома диверсійно-розвідувальними групами. Завдяки бойовій майстерності та мужності наших військовослужбовців, ворог відступив", - зазначив речник.

"Вже сьогодні після опівночі до ранку бойовики тричі порушили режим тиші, безуспішно намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні поблизу Донецького аеропорту", - додав Лисенко.

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