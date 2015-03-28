Вздовж лінії розмежування у зоні бойових дій зберігається напружена ситуація (карта АТО)
Загалом на ділянку оборонних сил АТО поблизу Донецька припадає близько половини всіх збройних провокацій бойовиків за минулу добу.
Вздовж лінії розмежування зоні АТО зберігається напружена ситуація.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
"В цілому, напруження зберігається по всій лінії розмежування від Азовського моря, до українсько-російського державного кордону, що неподалік Станиці Луганської", - наголосив Лисенко.
За його словами, загалом на ділянку оборонних сил АТО поблизу Донецька припадає близько половини всіх збройних провокацій бойовиків за минулу добу.
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Речник нагадав, що вчора по 29 блокпосту у Луганській області бойовики випустили 40 реактивних снарядів з установки залпового вогню "Град". Також, ще 20 ракет бойовиків влучили по селищу Новотошківське, що на Бахмутській трасі.
За інформацією Лисенка, після цих обстрілів постраждалих немає як в лавах українських військовослужбовців, так і серед місцевих мешканців. "Вже після обстрілів наші сили були атаковані двома диверсійно-розвідувальними групами. Завдяки бойовій майстерності та мужності наших військовослужбовців, ворог відступив", - зазначив речник.
"Вже сьогодні після опівночі до ранку бойовики тричі порушили режим тиші, безуспішно намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні поблизу Донецького аеропорту", - додав Лисенко.
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