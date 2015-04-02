Військовим РФ наказали не випускати бойовиків з окупованого Донбасу - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"За оперативною інформацією, російські військові підрозділи, які розташовані вздовж лінії державного російсько-українського кордону, мають завдання не випускати з території окупованого Донбасу бойовиків так званих ДНР та ЛНР", - поінформував він.

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Лисенко зауважив, що схожа ситуація спостерігалася у червні-липні минулого року, коли члени бандформувань під тиском наступу української армії намагалися втекти на територію Російської Федерації. "На кордоні бойовиків зустріли щільним вогнем російські військові", - сказав він.

Речник також повідомив, що за даними розвідки, у місті Красний Луч, що на окупованій частині Луганщини, загострюється протистояння в середовищі окупантів. Він зазначив, що підрозділ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ РФ зі складу дивізії ім. Дзержинського був атакований невідомою групою бойовиків. В результаті бою із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів "російські вояки понесли втрати".

"Раніше військовослужбовці дивізії імені Дзержинського виконували функцію загороджувальних загонів під час боїв за Дебальцевський плацдарм. Тепер перед ними стоїть завдання ліквідації банд, що не підкоряються ватажкам бандформувань ДНР та ЛНР", - сказав речник штабу АТО.