На Великдень бойовики планують підриви громадського транспорту в зоні АТО - штаб

На Великдень бойовики планують вчинити провокації на підконтрольних їм територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Нам надходить інформація від наших джерел, що дуже багато зусиль докладають бойовики для збільшення провокацій, у тому числі з підривами транспортних засобів, якими пересуваються мирні громадяни, а також диверсій у місцях святкування Великодня", - сказав Лисенко.

Він закликав громадян бути пильними при виявленні підозрілих предметів.