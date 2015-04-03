На Великдень бойовики планують підриви громадського транспорту в зоні АТО - штаб
13:29, 03 квітня 2015Війна
254 0
У штабі попереджають про провокації бойовиків на окупованому Донбасі на Великдень.
REUTERS
На Великдень бойовики планують вчинити провокації на підконтрольних їм територіях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
Читайте такожЖителі окупованих територій просять бойовиків залишити Донбас - штаб
"Нам надходить інформація від наших джерел, що дуже багато зусиль докладають бойовики для збільшення провокацій, у тому числі з підривами транспортних засобів, якими пересуваються мирні громадяни, а також диверсій у місцях святкування Великодня", - сказав Лисенко.
Він закликав громадян бути пильними при виявленні підозрілих предметів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter