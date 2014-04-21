На Донбасі готують нові провокації з жертвами серед населення - журналіст

Екстремісти на Донбасі готуються до вчинення нових провокацій, спрямованих на подальшу дестабілізацію ситуації в регіоні.

Про це керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, у Краматорську екстремісти оголосили про «загальну мобілізацію» місцевого населення під тим приводом, що нібито готується прибуття до міста колони автобусів з представниками «Правого сектора». В даний час по Краматорську курсує автомобіль з гучномовцями, через які городян закликають мобілізуватися і «дати відсіч наступаючим бандерівцям»", - зазначає Тимчук.

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Крім того, згідно з даними групи «Інформаційний Опір», у Слов'янську до відбуття в Краматорськ готуються загони бойовиків для «посилення» місцевих сепаратистів.

Тимчук не виключає нових диверсій з жертвами серед місцевого населення, які будуть здійснювати сепаратисти зі спробою видати їх за акції «Правого сектора».