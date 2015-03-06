З-під Дебальцевого евакуйовано 50 тіл українських військових

Про це УНІАН повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

«Нами забрано 50 тіл полеглих наших військовослужбовців... Ми виходимо з того, що тіла мають бути передані кожній родині для поховання по-християнськи, і тут мова не йде про обмін, а про безумовну передачу», - сказав Лубківський.

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Він зазначив, що українська сторона виходить з тих принципів, що загиблі є як з одного, так і з другого боку, «і вони також передаються».

Лубківський також додав, що у вирішенні питання про евакуацію тіл загиблих СБУ тісно співпрацює із центром військово-цивільного захисту Міністерства оборони України.

Українські військові залишили Дебальцеве 18 лютого. Проросійські сепаратисти і війська Росії продовжували наступ на місто на Донеччині всупереч мінським домовленостей про перемир'я від 12 лютого.