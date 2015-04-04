У Луганську терористи створили чотири великих парки бойової техніки - ІС
У Луганську зафіксовано створення чотирьох великих парків бойової техніки, що належить різним формуванням «ЛНР» і замаскованим під місцевих бойовиків підрозділам збройних сил РФ.
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані групи «Інформаційний спротив», також за добу зафіксовано переміщення бойової техніки терористів.
Через Луганськ до Станиці Луганської проїхала колона з трьох критих вантажівок і шести ББМ (дві БМП-2 і чотири БТР-80).
Із Перевальська до Чорнухиного зафіксовано переміщення трьох МТ-ЛБ і однієї БМП-2.
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Через Макіївку в бік Донецька пройшли два автомобілі з зенітними установками ЗУ-23-2 і чотири вантажівки з 120-мм мінометами.
Через Єнакієве на Ясинувату пройшла колона з трьох танків, двох зачохлених установок РСЗВ БМ-21 «Град» і двох МТ-ЛБ.