З тиражу бурятської газети вирізали шпальту про танкіста, пораненого під Дебальцевим

Про це місцевому агентству FlashSiberia повідомив в.о. головного редактора «Новой Бурятии» Тимур Дугаржапов.

Раніше відомий бурятський журналіст Аркадій Зарубін повідомив на своїй сторінці у Facebook, що газета «Новая Бурятия» виходить без 15-й і 16-й шпальт, а на останній з них був опублікований матеріал «Бурятский танкист из Дебальцево до сих пор в тяжелом состоянии».

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За словами Дугаржапова, рішення про зняття матеріалу було ухвалене редакцією. «Ніякої цензури немає, це було рішення нашої редакції, оскільки матеріал був некоректний, і ми його зняли самостійно, - сказав головред. - Два дні ми цією справою займалися (вирізали шпальти з газет), скоріше, з гуманітарних міркувань, оскільки цей хлопець некоректно вийшов, фотографія дуже погано надрукована, і ажіотаж, який виник (після публікації на сайті). Нам це все не сподобалося. Висмоктувати з пальця, з цієї досить нешкідливою інформації, нас потім звинуватили б у всіх смертних гріхах. Ми вирішили підстрахуватися».

На сайті видання матеріал про танкіста був видалений близько 15.30 за місцевим часом. Тим часом, кеш сторінки наразі доступний у Google.

Газета «Новая Бурятия» виходить щотижня накладом 50 тисяч примірників.

Як повідомляв УНІАН, газета «Новая Бурятия» 3 квітня повідомила, що Міністерство оборони РФ відмовилося допомагати танкісту Доржі Батомункуєву, який дістав поранення під час боїв за Дебальцеве.

«Мати танкіста-контрактника Доржі Батомункуєва, який обгорів у танку під час лютневої бойової операції під Дебальцевим в Україні, повідомила «Новой Бурятии» про те, що її син на даний час знаходиться на лікуванні у тяжкому стані. Ймовірно, у себе на батьківщині, в Агінському Бурятському окрузі Забайкальського краю», - зазначало видання.

За словами матері танкіста, жодної допомоги з боку Міністерства оборони РФ «герою Новороссии» не надається.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня сам Батомункуєв у розмові з журналістами російської «Новой газеты» заявив, що російські військові прекрасно розуміють, що їх відправляють воювати на Донбас. Він розповів, що служить за контрактом у російській армії. Був призваний 25 листопада 2013 р., у червні 2014-го уклав контракт на три роки. У нього спалене обличчя і руки після бою в Логвиновому в районі Дебальцевого. На той момент він проходив лікування в Донецьку, в опіковому центрі при обласній центральній клінічній лікарні.

За його словами, керівництво заявляло, що відправляє солдат на навчання, але вони прекрасно розуміли, що їх відправляють на Донбас.

31 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що публікації в ЗМІ фактів вторгнення російських військ в Україну не є доказами.