Армія та міліція не підтверджують інформацію про вибух в Маріуполі

Про це повідомив 0629 прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов.

У прес-службі міського управління міліції поінформували, що на 08:45 заяв про вибух не надходило.

Читайте такожЗМІ: по Маріуполю вночі прокотився звук, схожий на потужний вибухРаніше видання повідомляло, що близько 02:16 ночі жителі міста прокинулися від раптового звуку, схожого на вибух.

Від звукової хвилі спрацювали сигналізації в машинах, що перебували в районі центру міста.