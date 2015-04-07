Армія та міліція не підтверджують інформацію про вибух в Маріуполі
09:46, 07 квітня 2015Війна
431 0
Коли по Маріуполю прокотився звук, схожий на потужний вибух, в місті і околицях бойових дій не відбувалося.
REUTERS
Про це повідомив 0629 прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов.
У прес-службі міського управління міліції поінформували, що на 08:45 заяв про вибух не надходило.
Читайте такожЗМІ: по Маріуполю вночі прокотився звук, схожий на потужний вибухРаніше видання повідомляло, що близько 02:16 ночі жителі міста прокинулися від раптового звуку, схожого на вибух.
Від звукової хвилі спрацювали сигналізації в машинах, що перебували в районі центру міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter