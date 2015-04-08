Бойовики приводять загони у повну бойову готовність та поширюють чутки про наступ

Бойовики терористичної організації "ДНР" приводять свої загони у повну бойову готовність та поширюють чутки про наступ на контрольовані Україною території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За даними розвідки, керівники бандроформування "ДНР" приводять свої загони у повну бойову готовність, закликаючи повернутись бойовиків, що перебувають у відпустках на лікуванні у Криму, на території Російської Федерації, а також інших місцях", - наголосив Лисенко.

Також, за його словами, "противник активно розповсюджує чутки про початок активних бойових дій і наступу на контрольовані Україною території, заздалегідь звинувачуючи у зриві перемир'я сили антитерористичної операції".