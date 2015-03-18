Путін несподівано привів у повну бойову готовність війська на Сахаліні і морську піхоту ЧФ

Про це повідомило управління прес-служби і інформації міністерства оборони РФ, передає ТАСС.

"Мотострілкові, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи забезпечення висунулися в район зосередження. Надалі підрозділи здійснять марш у визначені райони, обладнують навчально-бойові позиції і за підтримки армійської авіації приступлять до відпрацювання практичних завдань з маневрової протидесантної оборони морського узбережжя", - розповіли в прес-службі вчення РФ на Сахаліні.

Там у навчаннях беруть участь понад 3 тисячі військовослужбовців, близько 1 тисячі одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

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У той же час, морська піхота Чорноморського флоту ВМФ Росії також приведена в повну бойову готовність.

"Особовий склад підрозділів виконав весь комплекс заходів щодо приведення в бойову готовність і здійснив марш на штатній техніці в призначений район. В районі виконання навчально-бойових завдань особовий склад обладнає фортифікаційні споруди, готує військову техніку і озброєння до виконання навчальних і контрольних стрільб", - говориться в повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше російські військові почали масові військові навчання в Арктиці. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "нові виклики та військові загрози вимагають подальшого збільшення можливостей збройних сил".