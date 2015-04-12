Американські сенатори готують нове звернення до Обами про поставки зброї Україні

Як повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA, глава Групи підтримки України у Сенаті США (Senate Ukraine Caucus) сенатор Дік Дурбін, зустрівся з представниками української громади в Чикаго, щоб обговорити його участь у конференції Аспенського Інституту щодо конфлікту в Україні. У конференції, яка відбулася в Берліні, взяла участь велика делегація американських політиків, у тому числі шестеро сенаторів і дев’ятеро членів Палати представників.

Дурбін вважає, що поряд з розширенням гуманітарної допомоги Україні Сполучені Штати повинні надати Україні оборонне озброєння. Він зазначив, що погоджується зі своїми колегами-республіканцями сенаторами Джоном МакКейном і сенатором Марком Кірком, що Сполучені Штати повинні надати Україні можливість належним чином захистити себе від російської агресії.

Дурбін повідомив, що сенатори отримують рекомендації від Чиказької ради з міжнародних відносин щодо того, яке озброєння може бути найдоцільнішим для України. За словами сенатора, шість з семи систем, які розглядаються, мають оборонний характер, у тому числі це розвідувальні безпілотні літальні апарати і ракети відстеження, які можуть автоматично і точно бити по цілях, з яких виходять ракети противника.

За словами сенатора, українська армія не має такого високоточного озброєння.

Читайте такожКонгресмени США закликали Обаму збільшити допомогу УкраїніВін уточнив, що оборонні системи будуть надавати тільки Міністерству оборони України, а не добровольчим батальйонам.

Наступного тижня Дурбін має намір скликати зустріч із представниками Групи підтримки України в сенаті, щоб офіційно запросити системи озброєння у Білого Дому.

Як повідомляв УНІАН, група сенаторів США неодноразово закликала Обаму надати Україні зброю.

Також Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій закликала президента відправити Києву озброєння.

У березні США надали Україні партію додаткової нелетальної військової допомоги Україні вартістю 75 млн доларів - дрони, системи зв'язку, радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення та інші засоби, а також 230 військових автомобілів.

Посол США в Україні (2003-2006 роки) Джон Гербст вважає, що Вашингтон цього року ухвалить рішення щодо постачання Україні зброї.

13 березня президент Петро Порошенко повідомив, що Україна уклала договори на постачання зброї, в тому числі летальної, з 11 країнами Європейського Союзу.