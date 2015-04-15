Російський найманець: Керівництво "ЛНР" лукаве, а місцеві називали нас окупантами

Про це по приїзду в Росію розповів глава свердловського фонду ветеранів спецназу Володимир Єфімов, який зібрав групу з 50 "добровольців в Україну", повідомляє Єкатеринбург он-лайн.

"За київським законами ми терористи. За мадридським судом теж терористи. За законом Луганської республіки особи, які не включені в штат збройних сил, є також членами незаконних збройних формувань. А якщо взяти гроші у них за контрактом, як вони пропонують, то в Росії ми станемо найманцями. Вони явно тяжіють до України. Платять їм податки. А місцеве населення місцями називає нас окупантами", - сказав він.

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За словами найманця, у них "зникло бажання працювати в цій республіці", і вони перейшли в "ДНР". "Там ситуація набагато краще, населення нас вітає", - зазначив Єфімов

Єфімов сказав, що "в ЛНР його люди більше працювати не будуть".

Крім цього, як повідомляється, повертатися в Росію групі найманців Єфімова довелося за свій рахунок: з одним зі своїх "спонсорів" він посварився, коли назвав його ім'я журналістам під час проводів "добровольців". "А у чоловіка виявився бізнес за кордоном, він "психонув" і відмовився допомагати", - розповів найманець.

Незважаючи на це, Єфімов повідомив, що планує готувати нову групу найманців, і у нього вже є 40 чоловік бажаючих.