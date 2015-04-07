В Новоазовську найманці готують диверсантів-смертників - заступник командувача АТО

Про це заявив заступник командувача АТО полковник Валентин Федичев, повідомляє 0629.com.ua.

"Для виконання особливо небезпечних, але малозначущих завдань розвідувально-диверсійного характеру, в місті Новоазовську Донецької області на території пансіонату "Сонячний" (вулиця Аврорська) налагоджена підготовка невеликих груп диверсантів "разового використання", - заявив Валентин Федічев.

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За його словами, набирають у ці групи місцевих бойовиків, ну а командують ними російські найманці або кадрові військовослужбовці РФ.