В Новоазовську найманці готують диверсантів-смертників - заступник командувача АТО
16:22, 07 квітня 2015Війна
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У Новоазовському пансіонаті "Сонячний" найманці готують диверсантів-смертників.
REUTERS
Про це заявив заступник командувача АТО полковник Валентин Федичев, повідомляє 0629.com.ua.
"Для виконання особливо небезпечних, але малозначущих завдань розвідувально-диверсійного характеру, в місті Новоазовську Донецької області на території пансіонату "Сонячний" (вулиця Аврорська) налагоджена підготовка невеликих груп диверсантів "разового використання", - заявив Валентин Федічев.
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За його словами, набирають у ці групи місцевих бойовиків, ну а командують ними російські найманці або кадрові військовослужбовці РФ.
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