Бойовики обстріляли Авдіївку з мінометів, поранено жінку - МВС

Осколкові поранення отримала місцева жителька, повідомляє прес-служба УМВС

Як повідомив, Олександр Косенко, начальник Авдіївського МВ ГУМВС України в Донецькій області, обстріл міста розпочався після 11:00, є підтверджена інформація про одного постраждалого – місцеву жительку. Жінка госпіталізована.

На місце направлена слідчо-оперативна група. Деталі та обставини події уточняються.

Читайте такожВночі бойовики обстрілювали Авдіївку та околиці Донецька з "відведених" мінометів "Станом на 15:00 відомо, що потерпіла отримала множинні осколкові поранення ніг. Вона перебуває у лікарні м.Димитрове. Під час обстрілу жінка перебувала поблизу продуктового магазину по вулиці Некрасова. За фактом поранення місцевої жительки 1970 року народження, Авдіївським МВ відкрито кримінальне провадження за ст.15 п.5 ч.2 ст. 115 «Замах на вчинення умисного вбивства, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб» Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Обстріл околиць Авдіївки триває. Інформації про нових постраждалих немає.