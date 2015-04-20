У Дніпропетровську відкрили Меморіал героям АТО (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, вшанувати пам'ять бійців сьогодні прийшли керівництво області, побратими та родичі загиблих, духовенство, військові та просто небайдужі жителі області.

«Ми зібралися для того, щоб ушанувати пам'ять тих людей, які до останньої хвилини життя боронили свою землю, боронили Україну, наш мир, наші родини. Життя кожного з цих людей – це приклад мужності, відданості, патріотизму, любові до України. Імена багатьох з них, на жаль, ще не встановлені. Наше завдання, щоб кожен загиблий боєць увійшов в історію нашої країни і це слугувало прикладом для нинішнього і наступного поколінь», – цитує прес-служба заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослава Олійника.

Як повідомляє прес-служба президента України, у відкритті пам'ятника взяла участь народний депутат, радник президента, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Заслужений лікар України Ольга Богомолець.

Читайте такожУ Дніпропетровську поховали 20 невідомих солдатів, загиблих на ДонбасіЗгідно з повідомленням, вона контролює процес ідентифікації тіл загиблих солдат, які поховані на Краснопільському цвинтарі. З ініціативи радника президента створені телефони довіри, за якими рідні зниклих безвісти можуть отримати повну інформацію

У прес-службі також зазначають, що меморіал висотою майже у чотири метри виконано з житомирського і токівського граніту. Пам'ятник встановлено за кошти приватного підприємця Володимира Нижника, який і є його автором.

Як повідомляв УНІАН, наразі на Краснопільському кладовищі Дніпропетровська поховано 173 тимчасово невстановлених учасників АТО. Це бійці з Дніпропетровської, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської, Полтавської та інших областей.

Загалом з початку проведення антитерористичної операції до відділів судово-медичної експертизи Дніпропетровської області надійшло 837 тіл. Після проведення судово-медичного дослідження було візуально упізнано більше половини, понад 129 солдатів ідентифіковано після аналізу ДНК їхніх родичів.