ЗМІ: батальйон Нацгвардії "Донбас" змінив "Азов" у Широкиному

Про це повідомляє місцеве видання 0629 з посиланням на прес-службу батальйону "Донбас".

"Ранок почався з бадьорого обстрілу наших позицій із стрілецької зброї і гранатометів. Працювали снайпери. Отримавши відсіч, окупанти відійшли на свої позиції. Перемир'я триває", - зазначає прес-служба "Донбасу".

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