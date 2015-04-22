ЗМІ: батальйон Нацгвардії "Донбас" змінив "Азов" у Широкиному
15:07, 22 квітня 2015Війна
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Сьогодні, 22 квітня, батальйон НГУ "Донбас" планово змінив полк НГУ "Азов" у Широкиному під Маріуполем.
ЗМІ повідомили про вихід "Азова" з Широкиного / 0629
Про це повідомляє місцеве видання 0629 з посиланням на прес-службу батальйону "Донбас".
"Ранок почався з бадьорого обстрілу наших позицій із стрілецької зброї і гранатометів. Працювали снайпери. Отримавши відсіч, окупанти відійшли на свої позиції. Перемир'я триває", - зазначає прес-служба "Донбасу".
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