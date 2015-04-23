Бойовики з мінометів обстріляли Піски: мінімум троє поранених

Про це LB.ua повідомила волонтер ГО «Крила Дніпра» Ольга Голубєва, допомагає кільком підрозділам 93-ї ОМБр.

Один з поранених - військовослужбовець 7-ї роти 93-ї бригади з позивним Калина, він отримав осколкові поранення ніг та обличчя, - передала зі слів військових Голубєва. За її даними, біля бійця розірвалася міна забороненого калібру 120 мм.

«Через 10 хвилин ще двоє поранених на сусідній позиції», - додала Голубєва.

Всі постраждалі від обстрілу госпіталізовані в лікарню Мечникова у Дніпропетровську.

Разом з тим, "Громадське.ТВ" з посиланням на бійців 93-ї бригади повідомило про чотирьох поранених.

"В результаті обстрілу було поранено четверо військовослужбовців. Зараз одного з поранених бійців оперують", - йдеться в повідомленні.