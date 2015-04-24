Ніч у зоні АТО: бойовики не припиняли обстріли з важкої артилерії і танків

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, противник продовжував вести обстріли із важкої артилерії і танків, зокрема, 5 разів застосовував міномети калібром 120 міліметрів.

«На Донеччині злочинці провели мінометні обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Широкине, Авдіївка, Майорськ, Зайцево та Орловське», - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, за даними прес-центру, по опорному пункту сил АТО поблизу Широкиного злочинці також відкривали вогонь із самохідної артилерійської установки калібром 122 міліметри, танку, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині, у свою чергу, бандформування 4 рази обстрілювали опорний пункт військових в районі населеного пункту Щастя зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і зенітної установки.

Разом з тим обстрілів населених пунктів у цей період не відбулося.

Згідно з повідомленням, з 20.00 до 21.00 наші підрозділи зафіксували прольоти трьох безпілотників противника, один неподалік Маріуполя і два на Луганщині.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.