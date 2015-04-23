Терористи обстрілюють з мінометів околиці Гнутового
20:32, 23 квітня 2015Війна
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Околиці населеного пункту Гнутове (Донецька область), перебувають під обстрілами бойовиків.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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«Близько 19.00 терористи накрили мінометним вогнем околиці населеного пункту Гнутове Новоазовського району. Обстріл триває. Інформація уточнюється», - написав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики обстрілюють з мінометів житлові квартали Авдіївки.
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