Терористи обстрілюють з мінометів околиці Гнутового

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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«Близько 19.00 терористи накрили мінометним вогнем околиці населеного пункту Гнутове Новоазовського району. Обстріл триває. Інформація уточнюється», - написав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики обстрілюють з мінометів житлові квартали Авдіївки.