Військові взяли в полон шістьох бойовиків в районі селища Березове

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«В ході короткого бою одного бойовика було знищено, шістьох взято в полон. З нашого боку постраждалих немає», - сказав він.

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Мотузяник зазначив, що загалом впродовж минулої доби зафіксовано значне зниження активності терористів. «Тим не менш, противник не дотримується режиму тиші і використовує проти сил АТО в тому числі заборонене озброєння. Зокрема за добу зафіксовано 9 обстрілів сил АТО з боку бойовиків зі 120-міліметрових мінометів, а також тричі бойовики вели вогонь з гармат калібром 122 мм. Було зафіксовано роботу ворожих снайперів та постріли з танку», - сказав він.

На Маріупольському напрямку, за словами Мотузяника, єдиною точкою, де неспокійно, є селище Широкине, де бойовики безуспішно намагаються просунутись вперед.

«На Донецькому напрямку протистояння між бойовиками та українськими військовими зосереджується у передмісті Горлівки та поблизу Донецького аеропорту. При цьому цілями ворога є не лише військові об’єкти. В ході мінометного обстрілу Авдіївки з боку бойовиків безпосередньо по житлових кварталах випущено 26 мін. В районі селища Березове військовослужбовці ЗСУ не допустили прориву бойовиків, які намагались потрапити до Маріуполя. В ході короткого бою одного бойовика було знищено, шістьох взято в полон. З нашого боку постраждалих немає», - наголосив Мотузяник.

На Луганському напрямку, за його словами, противник проявляв активність поблизу Щастя, «дошкуляючи нашим військовим провокаціями зі стрілецької зброї».

Також впродовж доби зафіксовано 5 прольотів безпілотників противника над позиціями сил АТО.