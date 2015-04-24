Військові взяли в полон шістьох бойовиків в районі селища Березове

13:35, 24 квітня 2015
Війна
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В районі селища Березове Донецької області військовослужбовці Збройних сил України не допустили прориву бойовиків, які намагались потрапити до Маріуполя.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«В ході короткого бою одного бойовика було знищено, шістьох взято в полон. З нашого боку постраждалих немає», - сказав він.

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Мотузяник зазначив, що загалом впродовж минулої доби зафіксовано значне зниження активності терористів. «Тим не менш, противник не дотримується режиму тиші і використовує проти сил АТО в тому числі заборонене озброєння. Зокрема за добу зафіксовано 9 обстрілів сил АТО з боку бойовиків зі 120-міліметрових мінометів, а також тричі бойовики вели вогонь з гармат калібром 122 мм. Було зафіксовано роботу ворожих снайперів та постріли з танку», - сказав він.

На Маріупольському напрямку, за словами Мотузяника, єдиною точкою, де неспокійно, є селище Широкине, де бойовики безуспішно намагаються просунутись вперед.

«На Донецькому напрямку протистояння між бойовиками та українськими військовими зосереджується у передмісті Горлівки та поблизу Донецького аеропорту. При цьому цілями ворога є не лише військові об’єкти. В ході мінометного обстрілу Авдіївки з боку бойовиків безпосередньо по житлових кварталах випущено 26 мін. В районі селища Березове військовослужбовці ЗСУ не допустили прориву бойовиків, які намагались потрапити до Маріуполя. В ході короткого бою одного бойовика було знищено, шістьох взято в полон. З нашого боку постраждалих немає», - наголосив Мотузяник.

На Луганському напрямку, за його словами, противник проявляв активність поблизу Щастя, «дошкуляючи нашим військовим провокаціями зі стрілецької зброї».

Також впродовж доби зафіксовано 5 прольотів безпілотників противника над позиціями сил АТО.

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