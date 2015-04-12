Найближчими днями може відбутися черговий обмін полоненими

20:57, 12 квітня 2015
Війна
396 0

Голова Центру визволення полонених при Міноборони повідомив, що в лавах українських полонених "залишилося кілька сотень людей".

Юрій Тандіт / facebook.com

Найближчими днями очікується черговий обмін полоненими. 

Про це в ефірі телеканалу ”112 Україна” розповів голова Центру визволення полонених при Міноборони Юрій Тандіт. 

”Їх залишилося кілька сотень людей, вони знаходяться в різних місцях”, - сказав він. 

Тандіт уточнив, що не всю інформацію можна надавати з об`єктивних причин. 

Читайте такожУ Донецьку бойовики утримують понад 30 полонених українських бійців - штаб АТО

”Ці хлопці знаходяться не тільки в Донецьку, але і в Луганську, а також на території сусідньої держави”, - повідомив він. 

Тандіт сподівається, що в найближчі дні відбудеться ще один обмін полоненими. 

На 14 квітня запланована відеоконференція Тристоронньої контактної групи та представників бойовиків, на якій також планується обговорення питання обміну полоненими.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter