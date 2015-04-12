Найближчими днями може відбутися черговий обмін полоненими
Голова Центру визволення полонених при Міноборони повідомив, що в лавах українських полонених "залишилося кілька сотень людей".
Найближчими днями очікується черговий обмін полоненими.
Про це в ефірі телеканалу ”112 Україна” розповів голова Центру визволення полонених при Міноборони Юрій Тандіт.
”Їх залишилося кілька сотень людей, вони знаходяться в різних місцях”, - сказав він.
Тандіт уточнив, що не всю інформацію можна надавати з об`єктивних причин.
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”Ці хлопці знаходяться не тільки в Донецьку, але і в Луганську, а також на території сусідньої держави”, - повідомив він.
Тандіт сподівається, що в найближчі дні відбудеться ще один обмін полоненими.
На 14 квітня запланована відеоконференція Тристоронньої контактної групи та представників бойовиків, на якій також планується обговорення питання обміну полоненими.