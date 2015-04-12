Найближчими днями може відбутися черговий обмін полоненими

Найближчими днями очікується черговий обмін полоненими.

Про це в ефірі телеканалу ”112 Україна” розповів голова Центру визволення полонених при Міноборони Юрій Тандіт.

”Їх залишилося кілька сотень людей, вони знаходяться в різних місцях”, - сказав він.

Тандіт уточнив, що не всю інформацію можна надавати з об`єктивних причин.

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”Ці хлопці знаходяться не тільки в Донецьку, але і в Луганську, а також на території сусідньої держави”, - повідомив він.

Тандіт сподівається, що в найближчі дні відбудеться ще один обмін полоненими.

На 14 квітня запланована відеоконференція Тристоронньої контактної групи та представників бойовиків, на якій також планується обговорення питання обміну полоненими.