Тягнибок заявив про створення "Легіону Свободи"

Про це сьогодні в Чигирині під час вшанування героїв Холодного Яру заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, повідомляє Вголос.

«Для нас це особливої день - ми освячуємо «Легіон Свободи». У нас виникла ідея всіх «свободівців», які воюють за Україну, організувати в комбатантське об'єднання. Щоб потім, після нашої перемоги, перемоги України над московським ворогом, можна було б реабілітувати наших комбатантів, надавати психологічну допомогу, знайти їм роботу. А сьогодні - допомагати їм у цій війні, допомагати пораненим, сім'ям загиблих», - заявив глава українських націоналістів під час виступу на центральному стадіоні Чигирина.

За словами Тягнибока, сьогодні у складі «Легіону» - 1000 «свободівців», 127 з них це депутати і чиновники всіх рівнів. «Легіонери» - це фронтовики, які перебувають у складі Збройних Сил, Національної гвардії України, спецпідрозділів МВС і добровольчих формувань.

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У війні «Легіон» втратив вже 13 бійців. 69 бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості. 15 бійців нагороджені державними нагородами, Антон Цедик з батальйону «Донбас» нагороджений посмертно.

У представленні «Легіону» у Чигирині взяли участь ті бійці, які зараз проходять реабілітацію або знаходяться на ротації.

«Сьогодні ми милувалися, як в Чигирині марширували націоналістичні підрозділи. Вони вигукували «Слава Україні», як це було рік тому на Майдані. І сьогодні це націоналістичне гасло відоме всьому світу як гасло перемоги», - зазначив Тягнибок.