Бойовики за добу 24 рази обстріляли позиції українських військових

25 квітня з опівночі до 18 години незаконні збройні формування провели 24 обстріли позицій українських військ, здебільшого зі стрілецької зброї та мінометів.

Як повідомили у прес-центрі АТО, також бандформування знову вдалися до обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів із реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

«На Донеччині з 01.10 до 01.15, а також з 02.10 до 02.20 злочинці випустили, відповідно, 40 і 20 ракет по позиціях Збройних Сил України поблизу села Гранітне. Крім того, вже вдруге за останній тиждень бандформування накрили вогнем із “Градів” мирних мешканців. З 02.30 до 02.35 бойовики випустили 20 ракет із системи БМ-21 “Град” по населеному пункту Старогнатівка Волноваського району», - йдеться у повідомленні.

З 03.20 до 03.30 неподалік населеного пункту Піски відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Українські військовослужбовці змусили ворога відійти.

Читайте такожБойовики обстрілюють Широкине з артилерії - поранені двоє військовихТакож у районі Пісків бойовики провели чотири обстріли позицій сил АТО із мінометів калібру 120 міліметрів. Таку ж зброю російсько-терористичні війська застосували проти сил АТО біля селищ Гранітне, Попасна, двічі - неподалік Авдіївки.

Масованим обстрілам з боку противника із артилерії калібру 122 міліметри були піддані позиції українських військ в районі населених пунктів Гранітне і Широкине.